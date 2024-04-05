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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 7 لبنانيين بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على الجنوب

ارشيفي
ارشيفي

 أصيب 7 لبنانيين بجروح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي على قرى وبلدات جنوب لبنان. 

وشن الطيران المسير الإسرائيلي غارة بصاروخ مستهدفا غرفة زراعية في محلة القاطع في أطراف بلدة شبعا.


وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن الليلة الماضية غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة كفر حمام ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح.


وكانت الوكالة اللبنانية للإعلام أعلنت أن الغارة الجوية الاسرائيلية التي استهدفت بلدة كفر حمام أدت إلى أضرار بشبكة الكهرباء، والبنية التحتية والطرق، حيث عملت بلدية كفر حمام على إعادة فتح الطرق التي اقفلت بالحجارة المتطايرة جراء الغارة.
 

ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.

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