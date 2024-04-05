بعباءة رمضانية.. يارا نعوم تتألق بإطلالة محتشمة

شاركت يارا نعوم زوجة عماد متعب وملكة جمال مصر السابقة متابعيها بأحدث إطلالة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت" يارا" بإطلالة رمضانية، حيث ارتدت عباءة طويلة فضفاضة، بأكمام واسعة، صممت من قماش ناعم باللون الاسود وتركت خصلات شعرها الناعم منسدلة فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية ولون النود في الشفاه.

من هي يارا نعوم زوجة عماد متعب ؟

يارا نعوم هي ملكة جمال مصر السابقة ، حيث أنها شاركت في تلك المسابقة خلال عام 2008 ، وحصلت على ذلك اللقب ، وكانت قبل مشاركتها في تلك المسابقة قد درست الديكور بمعهد السينما ، ثم بدأت العمل كمهندسة ديكور تحت التدريب حيث أنها كانت تقوم بتصميم وإنشاء الديكورات وذلك تحت إشراف مهندسي الديكور الآخرين ، وكان من ضمن الأعمال الدرامية التي عملت فيها مسلسل "أحزان مريم " وفيلم "حين ميسرة".

يُذكر أن يارا نعوم تزوجت من عماد متعب في عام 2013، وأنجبت منه ابنتيها تمارا وسيلين، ويعيشان معا حياة زوجية مستقرة.