زوجة نجم الزمالك تسرق قلوب متابعيها بجمال ملامحها ورشاقتها

شاركت المذيعة حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وبدت حنين خالد بإطلالة شبابية جذابة، حيث ارتدت قفطان أنيق اسود اللون، لتزيد من أناقتها فهي تملك ذوق مختلف تماما.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الناعمة مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه.



موعد مباراة الزمالك و فيوتشر

يستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر فى التاسعة مساء الأحد المقبل فى إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة الدولى.

