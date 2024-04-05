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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور نجوم الكرة.. ختام الدورة الرمضانية للشركات التابعة لوزارة الطيران

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية لشركات وزارة الطيران

اختتمت وزارة الطيران المدني دورتها الرمضانية للشركات القابضة التابعة التي أقيمت الدورة تحت رعاية الفريق  محمد عباس وزير الطيران، بحضور نجوم كرة القدم.

فاز فريق هيئة الميناء الجوي بالبطولة بعد تغلبه علي شركة الخدمات الأرضية لمصر للطيران في المباراة النهائية  التي أقيمت علي ملعب نادي ايرو سبورت .

وصرح كابتن خالد رفعت رئيس اللجنة الرياضية العاليا للنشاط الرياضي بالشركة القابضة لمصر للطيران بأن الدورة الرمضانية لعام ٢٠٢٤ ضمت ١٨ فريق مفتوح السن من جميع الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني و مصر للطيران القابضة والشركات التابعة والقابضة للمطارات و الشركات التابعة.

وفاز فريق شركة هيئة الميناء علي الخدمات الأرضية بنتيجة ٢-١ و توج بكأس البطولة.

وأكد رفعت علي نجاح تنظيم البطولة وحضور نجوم كرة القدم القدامي من بينهم كابتن خالد جلال ورضا عبد العال وهشام يكن والحكم الدولي جمال الغندور وكثير من النجوم ورؤوساء الشركات و الجمهور من أبناء العاملين بالقطاع.

وأشار إلى أن البطولة تحمل عنوان الروح الرياضية بين الزملاء و اخوات القطاع الواحد و المنافسة الرياضية الشريفة بين اللاعبين الممثلين للشركات.

وقال: نحن بصدد وضع خطة مع اللجنة العليا للنشاط الرياضي للإعلان عن دوري عام علي مدار السنة للعام الحالي.

قدم رفعت الشكر للمهندس محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة شركةً الشبة المصرية للتعاون في رعاية الدورة الرمضانية والمجهود المبذول لظهور البطولة بالشكل اللائق باسم وزارة الطيران المدني.

 

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