استغاثة سيدة لحرمان ابنتها الكفيفة من التعليم : المدرسة طلبوا 50 ألف جنيه

استغاثت سيدة من منطقة الحصري في محافظة الجيزة، بسبب استغلال إحدى المدارس لها، حيث طلبوا منها حوالي 50 ألف جنيه حتى يقبلوا ابنتها الكفيفة، ولكن دون أن تحضر.

وقالت عائشة حسن، 32 عاما لصدي البلد أم طفلة كفيفة تبلغ من العمر 4 أعوام، إن مؤسسة التعليم البصري أخبرتها أن ابنتها من الممكن أن تندمج وتتعلم تعليما طبيعيا طالما مؤهلة، وعليه بدأت الأم تأهيل ابنتها في عدد من المؤسسات وتعليمها لغة برايل.



وتابعت أم الطفلة الكفيفة: روحت مدارس كتير لكن رفضوا، وفي مدرسة واحدة اللي قبلت ولكن قالتلي إحنا ممكن نسجلها لكن متحضرش.. لكن أنا كان كل هدفي إن بنتي تندمج وتتعرف على كل اللي حواليها؛ لإن الدمج هيخليها تتطور أكثر من مدارس المكفوفين.

استطردت أم الطفلة الكفيفة أن ابنتها تتعلم كيفية الحركة ولغة برايل بمؤسسات تأهيل خارجية، وهي كل ما تريده أن تقبلها إحدى مدارس الدمج، مضيفة: لفيت أكثر من 30 مدرسة وكلهم رفضوا.. وفي بعضهم اقترح عليا إني أعلمها تعليم منزلي.. وحاولت أقنعهم لكن دون فائدة.



وأشارت أم الطفلة الكفيفة إلى أن ابنتها تطلب منها كثيرا الرسم مثل أصدقائها .