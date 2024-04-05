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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات: 6.5 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية الأسبوعية

درهم إماراتى
درهم إماراتى

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة ناهزت 6.5 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.

وتوزعت السيولة الأسبوعية بواقع 4.57 مليار درهم في سوق أبوظبي ونحو1.9 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 2.3 مليار سهم، عبر تنفيذ 113.6 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.565 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الجاري، موزعة بواقع 2.841 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و724.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من تداولات سوق أبوظبي بنحو مليار درهم ليقفل عند 399.6 درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 464.7 مليون درهم، ثم "ملتيبلاي" 280 مليون درهم. 

وسجل "بريسايت" أكبر وتيرة صعود أسبوعية بنسبة 23% تلاه "حياة للتأمين" بنسبة 16.2% و"أبوظبي للتكافل" بنحو 11%.

إعمار العقارية تتصدر

وتصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط في سوق دبي جاذباً نحو 428 مليون درهم، ثم "الاتحاد العقارية " بسيولة 200 مليون درهم، تلاه "إعمار للتطوير" 135 مليون درهم. 

وحقق "الوطنية للتأمينات العامة" أكبر نسبة صعود بنسبة 14.6%، ثم "الإثمار القابضة" 7.4%، يليه "الإتحاد العقارية" 6.4%.

الاسهم سوق دبي إعمار العقارية سوق أبو ظبي للأوراق المالية درهم

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