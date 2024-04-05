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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو وماني على دكة بدلاء النصر أمام ضمك بالدوري السعودي

النصر السعودي
النصر السعودي

كشف البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر، عن تشكيل الفريق لمواجهة ضمك، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهد التشكيل تواجد الثلاثي عبد العزيز العليوة وعبد الرحمن غريب ومشاري النمر في الهجوم، بينما جلس البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني على دكة البدلاء.

وقرر كاسترو إراحة كريستيانو رونالدو وساديو ماني، من أجل مواجهة الهلال، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل في بطولة السوبر السعودي.

وفيما يلي تشكيل النصر:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: نواف بوشل، إيمريك لابورت، علي لاجامي، محمد قاسم

الوسط: عبد المجيد الصليهم، علي الحسن، سامي النجعي

الهجوم: عبد العزيز العليوة، عبد الرحمن غريب، مشاري النمر

ويحتل النصر، المركز الثاني في جدول الدوري ب62 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، بينما يأتي ضمك في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

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