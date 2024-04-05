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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية| ميسي ينتظر فرصة أخيرة مع فريقه

ميسي
ميسي

ينتظر ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، فرصة أخيرة للمشاركة في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية التي ستقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا في العام المقبل 2025.

وذكرت شبكة ESPN أن هناك 21 فريقا ضمنوا التأهل لمونديال الأندية، ويتبقى مقعدًا للفائز بلقب دوري أبطال أمريكا الشمالية والكونكاكاف هذا العام، ليلحق بأندية سياتل ساوندرز ومونتيري وليون الفائزين باللقب القاري في الأعوام الثلاثة الماضية.

وأضافت أن إنتر ميامي بات مهددا بالخروج من البطولة بعد الخسارة على ملعبه أمام مونتيري بنتيجة 1-2 في ذهاب دور الثمانية، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية ميسي لمباراة العودة.

ولفتت إلى أنه يتبقى مقعد للولايات المتحدة الأمريكية باعتباره البلد المضيف.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين لم تحدد بعد معايير اختيار الفريق الذي سيشارك في مونديال الأندية 2025، وهو ما يعد آخر أمل لميسي ورفاقه في إنتر ميامي.

يذكر أن ليونيل ميسي سبق له التتويج بكأس العالم للأندية بالنظام القديم 3 مرات بقميص برشلونة في أعوام 2009 و2011 و2015.
 

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