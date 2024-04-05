تشكيل الهلال لمواجهة الخليج في دوري روشن السعودي

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، عن تشكيل الفريق لمواجهة الخليج، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 27 في الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل الزعيم المباراة دون هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها ومغادرته لبلاده لاستكمال برنامجه العلاجي، ويعوضه صالح الشهري للمباراة الثانية على التوالي.

كما يغيب عن صفوف الهلال أمام الخليج، اللاعب ناصر الدوسري بسبب عدم الجاهزية، علاوة على عبد الإله المالكي ومتعب المفرج بسبب الإصابة.

وفيما يلي تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي

الوسط: روبن نيفيز - مالكوم أوليفيرا - سالم الدوسري - سيرجي سافيتش - ميشيل ديلجادو

الهجوم: صالح الشهري

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، فيما يأتي الخليج تاسعا برصيد 34 نقطة.

ويبحث الزعيم عن الوصول إلى الانتصار رقم 32 على التوالي في كافة البطولات هذا الموسم.