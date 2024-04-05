عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبلغ باهظ| ريال مدريد يحدد سعر بيع نجمه العالمي

ريال مدريد
ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية اليوم الجمعة أنَّ ريال مدريد، حدَّد سعر التخلي عن أحد نجوم الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إبراهيم دياز نجم ريال مدريد أحد أبرز اللاعبين الذين سيتأثرون بوصول كيليان مبابي المحتمل إلى النادي الملكي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أنه أنهى اتفاقه مع ريال مدريد للانضمام إلى الملكي الصيف المقبل.

وأضافت "موندو ديبورتيفو": "رغم أن دياز اكتسب مكانة بارزة في هجوم ريال مدريد، إلا أنه من المتوقع رحيله في ظل أن النادي لن يتخلى عن لاعبين مثل بيلينجهام، فينيسيوس أو رودريجو".

وأشارت: "دياز جذب اهتمام العديد من كبار أندية أوروبا، وريال مدريد يطلب الحصول على 60 مليون يورو مقابل التخلي عنه، وهو مبلغ يزيد عن قيمته السوقية (35 مليون يورو)".

وأردفت: "ريال مدريد حدد هذا السعر المبدئي، مع العلم أن دياز لا يخطط لمغادرة البرنابيو هذا الصيف. على الأقل لغاية الآن، كما أن النادي الأبيض يضع إبراهيم في خططه للموسم المقبل".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقي 72 ساعة.. لو عندك حاجة في البنك انجزها بسرعة قبل إجازة العيد

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

نزاع تجاري| القصة الكاملة لاحتجاز روسيا سفينتي قمح مصريتين.. وأول تعليق من "التموين"

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

5.5 ريختر .. زلزال عنيف يضرب مناطق قرب نيويورك

نص أقوال المتهم بدهس تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع.. مستندات

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

بشرى لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.. أجور مضاعفة خلال إجازة عيد الفطر

موضوعات متعلقة

نبأ سار لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة ماشستر سيتي

ليفربول في ورطة| غياب 7 لاعبين عن مواجهة شيفيلد الليلة

لقاء القمة والقاع| محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي أمام شيفيلد

محمد صلاح وكلوب .. ليفربول بالقوة الضاربة أمام شيفيلد

دوري أبطال إفريقيا| موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيمبا

دوري أبطال إفريقيا| موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وشيفيلد

«رجال طائرة الأهلي» يفوز على الزمالك في أول لقاءات نهائي الدوري

ترشيحاتنا

استعدادات استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني .. شاهد

هل نقوم ليلة القدر كلها أم يكفي قيام بعضها؟.. رأي الفقهاء

والد ضحية شبرا الخيمة: عندما أصيب ابني بالعيار الناري أسرعت وراء الجاني..شاهد المفاجأة

أعلى عائد.. شهادات جديدة من بنكي الأهلي ومصر| 375 ألف جنيه هدية

رونالدو وماني على دكة بدلاء النصر أمام ضمك بالدوري السعودي

شاهد.. غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. مكملات غذائية تضر الكبد

أبل تسرح 600 موظف بعد تخليها عن السيارات الكهربائية

قبل العيد| حيل علاجات منزلية للتخلص من مشاكل الشعر

المداح 4 الحلقة 27 | سرقة صابر .. والنمرود يتوعد مليكة

فيديو

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

بخاف أقرب من ربنا.. حسام حبيب يكشف مفاجآت عن حياته الخاصة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ