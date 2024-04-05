مبلغ باهظ| ريال مدريد يحدد سعر بيع نجمه العالمي

أفادت تقارير صحفية اليوم الجمعة أنَّ ريال مدريد، حدَّد سعر التخلي عن أحد نجوم الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إبراهيم دياز نجم ريال مدريد أحد أبرز اللاعبين الذين سيتأثرون بوصول كيليان مبابي المحتمل إلى النادي الملكي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أنه أنهى اتفاقه مع ريال مدريد للانضمام إلى الملكي الصيف المقبل.

وأضافت "موندو ديبورتيفو": "رغم أن دياز اكتسب مكانة بارزة في هجوم ريال مدريد، إلا أنه من المتوقع رحيله في ظل أن النادي لن يتخلى عن لاعبين مثل بيلينجهام، فينيسيوس أو رودريجو".

وأشارت: "دياز جذب اهتمام العديد من كبار أندية أوروبا، وريال مدريد يطلب الحصول على 60 مليون يورو مقابل التخلي عنه، وهو مبلغ يزيد عن قيمته السوقية (35 مليون يورو)".

وأردفت: "ريال مدريد حدد هذا السعر المبدئي، مع العلم أن دياز لا يخطط لمغادرة البرنابيو هذا الصيف. على الأقل لغاية الآن، كما أن النادي الأبيض يضع إبراهيم في خططه للموسم المقبل".