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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقاء القمة والقاع| محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي أمام شيفيلد

ليفربول
ليفربول

يعود ليفربول إلى منافسات دوري الدرجة الأولى مساء اليوم الخميس عندما يواجه شيفيلد على ملعب أنفيلد، ويدخل ليفربول المباراة بعد فوزه 2-1 على برايتون في نهاية الأسبوع، بفضل هدفي لويس دياز ومحمد صلاح ، واتفق النقاد مع توقعاتهم بشأن مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأدى الفوز على النورس إلى دفع ليفربول إلى صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزًا آرسنال في هذه العملية بعد تعادله مع مانشستر سيتي،  ووجد الريدز أنفسهم مرة أخرى في المركز الثالث عندما يبدأون المباراة ضد شيفيلد يونايتد بعد فوز أرسنال ومانشستر سيتي بمبارياتهم مساء الأربعاء.

ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الأخير في جدول الدوري بفارق 52 نقطة عن ليفربول في الجدول، ونتيجة لذلك، يتوقع النقاد فوزًا كبيرًا للريدز على ميرسيسايد مساء اليوم الخميس.

ويعتقد كريس ساتون، مهاجم بلاكبيرن روفرز السابق، أن محمد صلاح يمكن أن يستمتع بيوم جيد أمام المرمى أمام شيفيلد، وأن ليفربول سيفوز بنتيجة 5-0.

وقال ساتون لبي بي سي سبورت : "القمة مقابل القاع، ومهاجم ليفربول محمد صلاح سيكون قائد فريق الخيال الخاص بي، وهذا يجب أن يخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته حول ما أتوقع حدوثه هنا، وأمام برايتون يوم الأحد، فعل ليفربول ما فعلوه طوال الموسم، وهو إيجاد طريقة للفوز حتى عندما يتأخرون.. يجب أن يكون هذا أكثر وضوحًا لأن شيفيلد يونايتد لا يملك الجودة التي تسبب لهم نفس المشاكل التي يواجهها فريق النورس، ولا يمكن لليفربول أن يتوقع العودة والفوز بسهولة رغم ذلك، وخط النهاية في الأفق لكنهم بحاجة إلى وضع أقدامهم للوصول إلى هناك أولاً، وهذا ما أعتقد أنه سيحدث هنا".

وأضاف ساتون: "بالنظر إلى جدول الترتيب، يمكن أن يلعب فارق الأهداف دورًا كبيرًا في السباق على اللقب.. يتمتع أرسنال بالأفضلية هناك في الوقت الحالي، لكن النتيجة الكبيرة هنا يمكن أن تغير ذلك".

ويتفق نجم أرسنال السابق بول ميرسون مع ساتون في توقعاته للمباراة، ويعتقد ميرسون أن فريق الريدز سيحقق الفوز بنتيجة 3-0 على شيفيلد يونايتد، لكنه أصدر تحذيرًا للاعبين، قائلا: "ليفربول لا هوادة فيه، ويستمرون في التقدم .. لقد كانوا متأخرين بنتيجة 1-0 أمام برايتون، ولم أعتقد ولو لمرة واحدة أنهم لن يفوزوا.. لم يبدو أنهم كانوا في ورطة على الإطلاق، والدوري الإنجليزي الممتاز هو خبز ليفربول هذا الموسم.. إذا أراحوا اللاعبين ولم يحضروا هذا الأسبوع، فقد يخسرون هذه المباراة.. من الأفضل لهم الفوز بالمباراة ثم إخراج اللاعبين بدلاً من إشراكهم في المباراة.. الفوز بالمباريات قبل 30 دقيقة من نهاية المباراة".

وتابع: "يملك ليفربول لاعبين مثل ترينت ألكسندر أرنولد وديوجو جوتا العائدين من الإصابات، وسيكونون منتعشين.. أمامهم مباراتان صعبتان قادمتان، لكنني أدعمهم لإخراج هذه المباراة من الطريق".

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