نبأ سار لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة ماشستر سيتي

اختتم ريال مدريد، اليوم الجمعة، ثالث مران له هذا الأسبوع بمشاركة جميع اللاعبين المتاحين تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

غاب عن المران، تيبو كورتوا وديفيد ألابا، وذلك قبل 4 أيام من استضافة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الملكي، اللقاء بعد 8 أيام من الراحة نظرا لتوقف الليجا بسبب إقامة نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا هذا الأسبوع.

بينما سيخوض المان السيتي، مواجهة في البريميرليج أمام كريستال بالاس غدا السبت قبل لقاء ريال مدريد.

ونظرا لعدم ارتباط الفريق بمباريات طوال الأسبوع، استغل أنشيلوتي ذلك الأمر، ومنح لاعبيه يومين من الراحة، قبل أن يكثف قوة التدريبات بمرور الأيام.

وشارك جميع اللاعبين في التدريبات باستثناء كورتوا وألابا، اللذان يواصلان عمليات التأهيل من إصابة الركبة.

واستعاد أنشيلوتي، لاعب الوسط داني سيبايوس الذي تدرب أمس الخميس بالصالة الرياضية، ولم يشعر بأي ألم أو إصابة، كما شارك في مران اليوم مع بقية زملائه.