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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول في ورطة| غياب 7 لاعبين عن مواجهة شيفيلد الليلة

ليفربول
ليفربول

يواجه ليفربول فريق شيفيلد على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، حيث يواصلون سعيهم للفوز على مانشستر سيتي وأرسنال للحصول على لقب الدوري.

 

 وأمام ليفربول تسع مباريات أخرى لمحاولة الفوز بلقب الدوري العشرين في تاريخ النادي والثاني في عهد يورجن كلوب، ويأمل ليفربول في استعادة لاعب واحد على الأقل من الإصابة في مباراة الليلة ضد شيفيلد يونايتد.

وتشهد مباراة الليلة سعي ليفربول لتأمين ثلاث نقاط أخرى بعد الفوز على برايتون في نهاية الأسبوع، وسيشهد هذا الأسبوع مباراتين أخريين للريدز في الدوري، مع رحلة خارج أرضه إلى مانشستر يونايتد بعد مباراة الليلة ضد شيفيلد يونايتد.

وأكد كلوب في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة أن كورتيس جونز كان في منافسة للعودة إلى الفريق، ويتعافى جونز من إصابة في الكاحل تعرض لها في 17 فبراير ضد برينتفورد، ولكن يبقى أن نرى عدد الدقائق التي سيمنحها كلوب للاعب خط الوسط ضد شيفيلد.

ومن المتوقع أيضًا أن يعود آندي روبرتسون إلى الفريق بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، وغاب الظهير الأيسر عن الفوز على برايتون بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء أداء الواجب الدولي مع اسكتلندا، لكنه يتنافس على أن يكون جزءًا من تشكيلة المباراة هذا المساء.

ومع ذلك، ذكر كلوب أيضًا أن مشاركة واتارو إندو محل شك في المباراة، بتعرض إندو لكدمة خلال الفوز على برايتون، مع ضرورة اتخاذ قرار متأخر بشأن ما إذا كان لاعب خط الوسط سيكون متاحًا أم لا.

فيما يلي قائمة ليفربول الكاملة المتوقع أن تكون متاحة لمواجهة شيفيلد يونايتد، باستثناء أي إصابة متأخرة أو مشاكل في اللياقة البدنية:

حراسة المرمى: كاويمين كيليهر، فابيان مروزيك، أدريان.

خط الدفاع : أندي روبرتسون، كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، جو جوميز، فيرجيل فان ديك، جاريل كوانساه، كوستاس تسيميكاس.

 

خط الوسط : دومينيك زوبوسزلاي، أليكسيس ماك أليستر، كيرتس جونز، رايان جرافينبيرش، هارفي إليوت، بوبي كلارك، جيمس ماكونيل.

الهجوم : لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح ، كودي جاكبو، جايدن دانز.

الغائبين

جويل ماتيب، واتارو إندو، أليسون بيكر، ديوجو جوتا، ترينت ألكسندر أرنولد، ستيفان باجسيتيتش، تياجو ألكانتارا، بن دواك.

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