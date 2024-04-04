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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«رجال طائرة الأهلي» يفوز على الزمالك في أول لقاءات نهائي الدوري

طائرة رجال بالنادي
طائرة رجال بالنادي الأهلي

تغلب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، على فريق الزمالك بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين في المباراة الأولى من سلسلة Best Of 3، ضمن منافسات نهائي بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، ونجح الفريق في حسم الشوط الأول بنتيجة 25-17، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 28-26، وحسم الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-21.

وقدم «رجال طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا في المباراة على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة.

ومن المقرر أن يواجه «رجال طائرة الأهلي» فريق الزمالك يوم الجمعة على صالة حسن مصطفى، في المباراة الثانية من سلسلة Best Of 3.

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