ماهر فرغلي: جماعة الإخوان تعتقد أنها الفرقة الناجية.. فيديو

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن حسن الصباح والجماعات التي اعتنقت نفس الفكر يعتقدون أنهم حزب الحق وأصحاب النبوةء ، مؤكداً أن أهم شئ يربط ما بين الإخوان والحشاشين هي فكرة “النبوءة”.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان “الإخوان- الحشاشين”: “ فكرة النبوءة معناها أنه واخد نص ديني متصور أن دا منطبق عليه هو على سبيل المثال "الفقه الناجية" هو بيعتبر نفسه الفرقة الناجية ، والحشاشين كانوا بيعتبروا أنفسهم الفرقة الناجية ، وأيضاً الأخوان الفرقة الناجية، بمعنى أن أحنا اللي هننجى والـ 72 فرقة الأخرى هتدخل النار".

وواصل:" والنبؤء متنبى بنفسه أنه هو الإمام " صاحب مفتاح الجنة" مثل ما كان يقول حسن الصباح في الحشاشين، والأخوان نفس القصة مستدلين بحديث:" يبحث الله على كل مئة عام من يجدد لهم أمر دينهم “، معتبرين أن حسن البنا هو اللي بيجدد أمر الناس والقرن بأكمله في الدين هو الراجل دا اللي هينجي الناس كلها ويدخلهم الدين الصحيح”.



أكد، أن حسن البنا، معتبر نفسه الدين الصحيح، مش معتبر نفسه جماعة ولا تنظيم، متابعاً:" والديليل على ذلك كتابهم والذي يحمل عنوان الطريق إلي جماعة المسلمين "، وأيضاً سيد قطب كان يتحدث بنفس الطريقة والأسلوب أن جماعة الملسمين هي الفرقة الناجية مثل ما كتب في كتابه " معالم في الطريق".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.