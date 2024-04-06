أبناء المطرب أحمد شيبة ينظمون إفطارا جماعيا بالإسكندرية

نظم أولاد المطرب السكندري أحمد شيبة، امس الخميس، إفطارا جماعيا في منطقة القباري غرب محافظة الإسكندرية، بالنيابة عنه بسبب غيابه لأداء العمرة.

المطرب أحمد شيبة ينظم حفل إفطار جماعي

وحرص أولاده على تنظيم المائدة، وتوزيع العصائر ووجبات الإفطار على أهالي المنطقة، وسط أجواء رمضانية جميلة.

علي الجانب الاخر يذكر ان دخل المطرب أحمد شيبة، في حالة بكاء شديد على الهواء، أثناء الحديث عن مصر ووصية والدته الراحلة، بالمشاركة في الأغاني الوطنية، بعيد الشرطة كل عام.

وقام المطرب أحمد شيبة، بتشغيل فيديو لـ والدته الراحلة، وهي تدعي له، وتوصيه بـ حب الخير لـ الجميع، والوقوف بجوار الفقراء، معلقًا " أمي وحشاني، وربنا يسامحها ويغفر لها، ويجعلها من أهل الجنة".

وأضاف أحمد شيبة، خلال حواره ببرنامج كلبش، تقديم الإعلامي حسن محفوظ، أن والدته لا تفارقه ولا يوم، وهي معه في كل مشوار حياته بعد الوفاة.