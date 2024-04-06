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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اخبار الفن|تامر حسني يشارك في طبخ وجبات إفطار لـ7 آلاف شخص.. وفاة والدة ساندي علي.. دنيا سمير غانم تكشف عمرها الحقيقي

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

برفقة بناته.. تامر حسني يشارك في طبخ وجبات إفطار لـ7 آلاف شخص


شارك الفنان تامر حسني في تحضير وجبات إفطار برفقة  أبنائه تالية و اماليا ونشر الفيديو  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وفاة والدة الفنانة التونسية ساندي علي

أعلنت الفنانة التونسية ساندي علي وفاة والدتها، وذلك عبر تدوينة على خاصية «ستوري» عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، قائلة: «توفت إلى رحمة الله أمي الحبيبة»، وهي أيضًا والدة شقيقتها الفنانة إيناس علي.

 

دنيا سمير غانم تكشف عن عمرها الحقيقي.. فيديو

حلت الفنانة دنيا سمير غانم ضيفة على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.

 

صيد العقارب 26 .. الطبيب يحذر عايدة بشأن حملها

شهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل صيد العقارب قرار عايدة بزيارة طبيبها للتحقق من حالة حملها، وتلقت منه توبيخًا بسبب عدم اهتمامها الكافي بصحتها وطلب منها أن تكون أكثر حرصًا ورعاية لنفسها وصحتها.

 

دنيا سمير غانم تكشف سر خسارة وزنها بشكل كبير.. فيديو

حلت الفنانة دنيا سمير غانم ضيفة على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.

الفنان تامر حسني الفنانة التونسية الفنانة دنيا سمير غانم دنيا سمير غانم خسارة وزن

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