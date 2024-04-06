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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مدينة عملاقة تحت الأرض| يتواجد بها 500 شخص.. ماذا يحدث بداخلها؟

مدينة تحت الأرض
مدينة تحت الأرض

هناك مدينة عملاقة تحت الأرض في بريطانيا يعمل بها 500 شخص؟ هذا ما أعلن عنه بعد العثور على أعمق منجم ببريطانيا في بولبي، على ساحل شمال يوركشاير، الذي يبلغ ارتفاعه 4593 قدمًا -حوالي 1400 متر- تحت الأرض، ويستغرق النزول إلى قاعه 6 دقائق كاملة.

مدينة تحت الأرض 

مدينة تحت الأرض

المنجم، الذي افتتح منذ عام 1968، يوجد داخله ما يزيد عن 620 ميلاً من الأنفاق المحفورة، بحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ماذا يحدث في المنجم؟

ويبحث عمال المناجم أسفل الحفرة عن طبقات البوتاس والملح، التي ترسبت بعد تبخر بحر زخستين القديم منذ حوالي 250 مليون سنة، ومع ذلك لا يقتصر الأمر على التعدين فقط، حيث يعد الموقع أيضًا مركزًا للعلوم تحت الأرض منذ التسعينيات.

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ويقع مختبر بولبي الذي يمثل مدينة كاملة تحت الأرض على عمق حوالي 3068 قدمًا -نحو 950 مترا- تحت السطح، وتعني الصخور الموجودة فوق المختبر أن الأشعة الكونية الطبيعية تقل بمقدار مليون مرة مقارنة بالعالم الخارجي، والتي يعمل بها نحو 500 شخص.

البحث عن الكتلة المفقودة في الكون

في هذه الظروف، يتمكن العلماء من إجراء الأبحاث بشكل أفضل، ومنها على سبيل المثال، استخدام المختبر للبحث عن المادة المظلمة، المعروفة أيضًا باسم "الكتلة المفقودة في الكون"، بحسب التقرير.

مدينة تحت الأرض 


البحث العلمي في منجم بولبي الآن، انتقل من البحث عن المادة المظلمة إلى الدراسات الجيولوجية وعلوم المناخ وتطوير تكنولوجيا استكشاف الكواكب، حتى أن هناك بحثًا في الحياة خارج كوكبنا.


ووفقًا لشركة ICL، التي تدير المنجم: "لقد حدد جيولوجيو التنقيب الذين يستمرون في اكتشاف وفرة من احتياطيات البوليهاليت، وهو معدن جديد متعدد العناصر الغذائية".

وتعد مادة البوليهاليت آمنة للتعدين، وهي موجودة بكميات كافية للاستثمار في تطوير عملية استخراجها بكفاءة، بحسب الشركة.

مدينة تحت الأرض ماذا يحدث في المنجم البحث عن الكتلة المفقودة في الكون بريطانيا مدينة عملاقة تحت الأرض

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