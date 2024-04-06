بالتحويجة السرية... أشهر بائع فول نابت بالأقصر يكشف خلطته المميزة |فيديو

بجوار احد أكبر مساجد مركز اسنا جنوب الاقصر ستجذبك رائحة الفول النابت وتجد تزاحم المواطنين بعد صلاة التراويح على بائع هناك لتناول وجبتهم اليومية بعد الصلاة .

والتقى صدى البلد أشهر بائع فول نابت " احمد اللحس" شاب فى بداية حياته يعمل بمفرده يقدم الوجبة للزبائن ويشرف على راحتهم .

يقول “ احمد ” ان من اهم عادات وتقاليد اهالي مركز اسنا فى شهر رمضان تناول وجبة الفول النابت بعد صلاة التراويح فطبق الفول النابت بالليمون والخبز المحمص، يقبل عليه الكبار والصغار .

واضاف “ احمد ” ان طبق الفول النابت له أهمية كبيرة فى كل بيت بالأقصر لكونه يساعد فى الشفاء من البرد ونزلاته المتكررة ، وكذلك يفيد فى آلام المعدة والأمعاء ، موضحاً ان هذه الوجبة يقبل عليها الاهالى فى جميع المناسبات الدينية والموالد فهى إحدى أهم موروثات أهل اسنا بالاقصر .

وعن كيفية صنع طبق الفول يقول “ أحمد ” يتم جلب كمية كبيرة من الفول ويتم وضعها فى إناء كبير ويتم غسله جيدا بالماء ثم يترك لمدة 8 ساعات فى المياه حتى تنبت تماما ، ثم يتم تصفية الفول وتنشيفه تماماً ويترك فى الهواء لمدة 6 ساعات ثم يضاف اليه الثوم والملح والكمون والبهارات المختلفة، ويقدم بجانبه العيش المحمص .



