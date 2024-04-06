عالم جليل وفقيه قانوني وبرلمانى كبير.. أحمد موسى ينعي أحمد فتحي سرور

نعي الإعلامي أحمد موسي ، الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق عبر حسابه بموقع أكس.

وكتب أحمد موسى :فقدت مصر العالم الجليل والفقيه القانونى والبرلمانى الكبير الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق .. خالص العزاء لنجله الدكتور طارق سرور وللعائلة كلها ولكل محبيه . . الراحل الدكتور أحمد فتحي سرور ، أحد أبرز رجال القانون في مصر والعالم العربي ورجل دولة وله مكانته كرمز برلمانى وفقيه قانونى رفيع المستوى رحم الله الفقيد الغالى وغفر له واسكنه فسيح جناته .

وتوفيّ منذ قليل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.

موعد ومكان تشييع جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور



وأعلن نجله على صفحته على الفيس بوك الدكتور طارق سرور عن مكان وموعد الجنازة قائلا:" الجنازة اليوم السبت بعد صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس".

وقال طارق سرور:" اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته.رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا.

رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء .

وداعاً ابي الاب الحنون والمعلم والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي.

اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، وقِهِ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار.

اللهم اجعل أعماله فى ميزان حسناته اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعاً…. لين القلب، متسامح.

اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بـجنة عرضها السموات والأرض. اللهم برحمتك اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد.