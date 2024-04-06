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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعامل بذكاء.. تعليق مفاجئ لـ بركات على إدارة كولر لمباراتي الأهلي وسيمبا

صدى البلد

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر تعامل بذكاء مع مباراتي الفريق أمام سيمبا التنزاني، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مبروك للأهلي وجماهيره على التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما كرر فوزه على سيمبا التنزاني في مباراة الإياب".


وأضاف: "هدفا الأهلي أمام سيمبا يتوجان مجهوده في مباراتي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والآن الفريق ينتظر لمعرفة منافسه القادم، إما مازيمبي الكونغولي أو بترو أتلتيكو الأنجولي".


وتابع: "الأهلي نجح في تحقيق الفوز بأقل مجهود، والهدف الأول جعل المباراة تشبه مباراة الذهاب، حدث همدان للاعبي سيمبا".
 

وأكمل: "هناك تطور كبير في الكرة التنزانية وخصوصًا مع فريقي سيمبا ويانج أفريكانز، ولكن مارسيل كولر تعامل بذكاء مع مباراتي سيمبا، وعاد من تنزانيا بفوز ثمين، ثم في مباراة الإياب قام بتسيير المباراة كيفما يريد، وفاز بأقل مجهود".
 

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "بمجرد إحراز هدف الأهلي الأول، شعر فريق سيمبا أن الأهلي حسم تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

النادي الأهلي كولر دوري ابطال افريقيا سيمبا التنزاني

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