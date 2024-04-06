مش غريبة.. تعليق مثير من سيف زاهر بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي أفريقيا

أشاد الإعلامي سيف زاهر بفريق الأهلي بعد تأهله الي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا و عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال سيف زاهر: بنبارك للنادي الأهلي فوزه على سيمبا التنزاني بهدفين مقابل لا شيء و تأهله للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، مش غريبة على النادي الأهلي، و ان شاء الله نباركله على وصوله النهائي و تحقيق البطولة .

وتأهل فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد القاهرة في إياب دور الثمانية للبطولة الإفريقية.

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي فى إياب ربع نهائي دوري الأبطال مساء السبت.