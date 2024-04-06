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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيارات وإغلاق طرق بسبب الأمطار.. ماذا يحدث في السعودية؟

أرشيفي
أرشيفي

أعلنت الهيئة العامة للطرق السعودية إغلاق عقبة التوحيد التي تربط محافظة النماص بمحافظة المجاردة مؤقتاً، لحين الانتهاء من أعمال إزالة الانهيارات التي حدثت على العقبة بسبب الحالة المطرية على المنطقة.

ودعت الهيئة العامة للطرق السعودية لاستخدام الطرق البديلة.

وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي تحذيرا هاما من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم، السبت، حتى يوم الخميس المقبل.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد السعودية؛ فإن المملكة تشهد هطول أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة على منطقة الرياض، بما فيها: “الرياض العاصمة - الدرعية - عفيف - الدوادمي - القويعية - المزاحمية - الحريق - الخرج - حوطة بني تميم - المجمعة - ثادق - مرات - ضرماء - الغاط - الزلفي - شقراء - حريملاء - رماح - وادي الدواسر - الأفلاج - السليل”، وذلك من اليوم، السبت، إلى يوم الأربعاء المقبل.

من جانبه، أوضح الدفاع المدني أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل والطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة ورنية والمويه والخرمة.

وأشار إلى أن الحالة المطرية تتأثر بها كذلك مناطق نجران وجازان والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والشرقية وتبوك والجوف وعسير والباحة والقصيم.

ودعا الدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

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