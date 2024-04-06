محافظ القليوبية الأسبق ناعيا أحمد فتحي سرور: ربنا اختاره في ليلة القدر وهذا تكريم

نعى عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق أحمد فتحي سرور بكلمات مؤثرة قائلا:" ربنا اختاره في ليلة القدر وهذا تكريم رباني" راجيا أن يتقبله الله بكل خير.

واكد حسين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، قائلا:" سيرة عطرة لهذا الاستاذ الجليل فكان استاذا ومعلما، عاصرته كمستشار قانوني بمجلس الشعب لمدة خمسة سنوات، عاصرته وهو رئيسا للجمعية المصرية للقانون الجنائي وهي مدرسة لرجال القانون في العالم العربي، وعاصرته في مسيرة حياته القانونية".

ونوه محافظ القليوبية الأسبق بأنه لا يخلو مكتبه لرجل قانون بمثله في العالم العربي والعالم بأسره من مؤلفات الدكتور أحمد فتحي سرور قاضيا ووكيل نيابة ورجل قانون مكتبته لا تخلو من مؤلفاته".

وأشار الى انه مرجع لاحكام القضاء التي تصدر والتي تشير إلى رأيه ومؤلفاته دعما لإصدار الأحكام.

ربنا يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته

وتابع:سيرته عطره وتحكي ورائعة، فقد كان مشرعا بارزا ورئيسا للبرلمان المصري والعربي والبرلمان المتوسطي، ورئيس الجمعية الدولية لقانون العقوبات، وقال "ربنا يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".