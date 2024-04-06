ناقد فني يشيد بأعمال الشركة المتحدة الفنية ومسلسل الحشاشين وجودر

تحدث احمد سعد الدين، الناقد الفني، عن الموسم الرمضاني الحالي، قائلا: الموسم يشهد تطور تقني بشكل كبير جدًا في عناصر العمل الفني.

واسترسل: التصوير جيد جدًا في مسلسلي الحشاشين وجودر، والمونتاج واحد من العناصر الفنية التي نشهدها خلال الموسم الرمضاني 2024.

وأوضح سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع على قناة “إكسترا نيوز”، ان في مسلسل “جودر” يتم الاعتماد على “الجرافيك” بشكل مميز بالإضافة إلى عناصر أخرى خلقت نوع من الإبهار لدى المشاهد.

وأكمل: المسلسل التاريخي “الحشاشين” به نوع من الإبهار في الصورة، حيث تم تصويره في 5 دول وهو رقم كبير ويحتاج لميزانية كبيرة في الإنتاج.