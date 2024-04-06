18 مباراة دون هزيمة | مسيرة كولر مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أشاد مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر السابق بتأهل الأهلي للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك " الأهلي يصل لـ 18 مباراة متتالية دون هزيمة في دوري أبطال إفريقيا 🦅🤯13 فوز ✅5 تعادل 🤝"

ونجح النادي الأهلي في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة في مباراة الإياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر النادي الأهلي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة بيترو اتليتكو الأنجولى ومازيمبي الكونغولي التي ستقام مساء السبت