صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها حسين الشحات جناح النادي الأهلي عقب إصابته في مباراة سيمبا التنزاني التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد، بوجود شرخ في عظام الوجه.

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك "الأشعة تثبت إصابة حسين الشحات لاعب الأهلي بـ«شرخ في عظمة الوجه ناحية اليمين و نزيف أسفل العين» ويغيب عن الملاعب فترة لن تقل عن أسبوعين بشكل مبدئي وسيرتدي قناعًا للوجه لحين تحسن حالته"

وكان حسين الشحات تعرض لإصابة خطيرة ونقله للمستشفى خلال مباراة سيمبا التي أقيمت أمس على استاد القاهرة ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.