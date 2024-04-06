انتصار وحيد يفصل باير ليفركوزن عن لقب الدوري الألماني

بات فريق باير ليفركوزن على بعد انتصار وحيد من التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم بعد فوزه على يونيون برلين بنتيجة 1-صفر، وسقوط ملاحقه بايرن ميونخ حامل اللقب أمام هايدنهايم بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة، يوم السبت.

وكتب الإعلامي احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "إنتصار واحد فقط يفصل باير ليفركوزن عن التتويج بلقب الدوري الألماني رسمياً"

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 76 نقطة ليوسع الفارق مع بايرن ميونخ إلى 16 نقطة قبل ست جولات من انتهاء البوندسليغا، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر