الرئيس السيسي : قلبي "حديد" بالله وبالمصريين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نمر بظروف صعبة فى الإقليم والعالم كله، مضيفا:"بالتأكيد سيكون لها تأثير".

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم في حفل إفطار الأسر المصرية، ضرورة مواجهة أي تحدٍ يواجهنا، والاستمرار فى الحوار خلال وقت أكبر و شريحة أكبر من المجتمع.

كما أكد الرئيس السيسي، حرصه على أنه "يكون موجود وسط الشعب المصرى وليس موجودًا عليه".

وتابع: "الحوار ليس مقتصرًا على المثقفين فقط ولكن عامة الشعب مشاركين فى حالة الحوار". وأكد :"أسجل تقديرى واحترامى لكل من شارك ومن سيشارك مستقبلا فى الحوار الوطنى".

قلبي حديد بالله وبالناس

واستطرد الرئيس السيسي قائلا: "إحنا مع بعض إن شاء الله.. وقلبي حديد بالله وبالناس".

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، في حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور مختلف طوائف المجتمع.

حضر حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير وواسع من مختلف طوائف المجتمع المصري فضلا عن كبار رجال الدولة ورؤساء الأحزاب والإعلاميين.