الرئيس السيسي: المسؤول في أي دولة قوي بناسه.. وبناء الإنسان أولوية أولى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:" ليس هناك مسئولاً قويًا إلا بناسه وإذا تخلوا عنه ولديه كرامة عليه أن يتركها وينصرف".

أكد الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار الأسر المصرية، أن أى حكومة قوية بناسها وشعبها، مضيفا أن وضع بناء الإنسان المصرى على رأس أولوياته وتوفير حياة وسكن كريم.

وشدد الرئيس السيسي، على الحفاظ على الدولة وجعلها تناسب الوقت الذى نحن فيه الآن، وبناء وصياغة الشخصية المصرية".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأمة المصرية العريقة هي التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة وكانت رمزًا للقوة،.

وأضاف الرئيس السيسي: "أجدد معكم الوعد في مستهل فترة رئاسية جديدة .. سعيد بتواجدي وبالروح الطيبة التي تجمعنا". وتابع: نسعى لأن نكون في صدارة الأمم ولا نلتفت لمن يشوه الحقائق.. أمتنا دفعت ضريبة الدم وقدمت التضحيات الغالية.