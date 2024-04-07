مشاركة فئات الشعب.. بيان جديد من إدارة الحوار الوطني بشأن توجيهات الرئيس

شارك أعضاء الحوار الوطني المصري في حفل إفطار الأسرة المصرية تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت إدارة الحوار الوطني، إن ذلك جاء تحت مظلة الجمهورية الجديدة وبمساحات مشتركة أوجدها الحوار الوطني، وبحضور كافة أطياف الشعب المصري.

حفل إفطار الأسرة المصرية

وأشارت إدارة الحوار الوطني، إلى أن الرئيس السيسي وجه باستكمال وتعميق الحوار الوطني، ليكون حالة حوارية بين كافة فئات الشعب المصرية؛ لإعطاء الحق للجميع بالتحاور وطرح الرؤى والأفكار المختلفة.

وشارك الرئيس السيسي، أمس السبت، في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ونواب مجلسي النواب والشيوخ فضلا عن عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والثقافة والإعلام.

وقال الرئيس السيسي: "بالأمس القريب، أديت اليمين الدستورية، معاهدا الكل على رعاية مصالح الشعب، ومحافظا على سلامة أراضيه، واليوم أعاهد الله بأن استمر في السعى والاجتهاد من أجل رفعة وعزة مصر، وتوفير الحياة الكريمة لشعبها والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها وريادتها الإقليمية ودورها الدولي".

ووجه الرئيس بالاستمرار في تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادى قائمة على توطين الصناعة والتوسع فى الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.

كما وجه بدعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدأت منذ إطلاق دعوتي للحوار الوطني في أبريل 2022، والتي دعم مخرجاتها الأولى، ووجه الحكومة ومؤسسات الدولة برعايتها وتنفيذها مع الاستمرار فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على كافة الأصعدة: السياسية والاقتصادية والمجتمعية.