عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بدل التكييف.. أسرع طريقة لتبريد السيارة في الحر الشديد

تبريد السيارة
تبريد السيارة

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يجد الكثيرون أنفسهم في مواجهة تحديات تبريد سياراتهم بشكل فعال وسريع، خاصة عند ترك السيارة في الشمس لفترات طويلة. 

ولكن الآن، تم اكتشاف طريقة فعّالة وبسيطة لتبريد السيارة على الفور، دون الحاجة لتشغيل مكيف الهواء. 

ببساطة، يمكن لهذه الخدعة المدهشة - التي تتمثل في فتح نافذة ثم فتح الباب المقابل وغلقه حتى 5 أو 6 مرات، مما يسهم في تبريد السيارة على الفور دون تشغيل مكيف الهواء.

الخطوات: افتح نافذة واحدة، يهرب الهواء الساخن عبر الباب الذي تفتحه وتغلقه، بينما يدخل الهواء البارد عبر النافذة الموجودة على الجانب الآخر. الشيء الرائع في هذه الخدعة هو أنك لا تهدر أي غاز عن طريق تفجير مكيف الهواء. 

تبادل الهواء الساخن داخل السيارة بالهواء البارد من خارجها، مما يجعل تجربة القيادة أكثر راحة ومتعة، وكل ذلك دون الحاجة لاستهلاك غاز المكيف وإهدار الوقود.

السيارة تبريد السيارة car tips مع ارتفاع درجات الحرارة درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

نرجوكم .. نداء عاجل من السلطات السعودية بشأن الحرم المكي

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحايا رامز جلال اليوم

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

موضوعات متعلقة

باتمان وسكوبي دو.. شاهد معرض خاص لسيارات الجريمة في الأفلام

بنسبة 28%.. زيادة أسعار السيارات الكلاسيكية التي تحمل هذه العلامة في هولندا

من غير سواق.. أول "تاكسي" آلي | ما أهم مواصفاته؟

موتوسيكل تريومف ترايدنت الجديد.. أهم المواصفات | شاهد

بشرى سارة.. انخفاض قطع غيار السيارات في هذا الموعد

بأسعار معقولة .. أفضل 3 سيارات أوتوماتيك صغيرة

أبل تسرح 600 موظف بعد تخليها عن السيارات الكهربائية

اشتعال المنافسة.. رينو وفولفو تتعاونان على ابتكار شاحنة Flexis الكهربائية

ترشيحاتنا

أحمد نعينع: الكرامات منح من الله ولا تخالف الشريعة الإسلامية

وزنه 10 طن وطولة 10 متر| ما هو بقر البحر؟.. وماذا تعرف عنه؟

طوارئ في إسرائيل ورعب عالمي.. تلك خيارات طهران العسكرية لضرب تل أبيب| أين تكون العملية المنتظرة؟

بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون .. الحالات المسموح بالتصالح فيها بمخالفات البناء

صبري عبد المنعم: "شفت العدرا وسيدنا النبي.. ولما رحت له المدينة قابلني بالكرامات"

فرقاطة ألمانية تتصدى لهجوم حوثي من اليمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزنه 10 طن وطولة 10 متر| ما هو بقر البحر؟.. وماذا تعرف عنه؟

عشبة تقوي الذاكرة والمناعة والعظام |تعرف عليها

المداح الحلقة 28 .. صابر يرى سرا خطيرا في منامه

بيهدي الأعصاب.. فوائد مذهلة للجسم عند تناول عصير الليمون بالنعناع

فيديو

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ