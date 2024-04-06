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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوميز: الزمالك استعد لـ فيوتشر جيدا.. وعلينا الاستماتة لحسم التأهل لنصف النهائي

جوميز
جوميز

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه يرغب في بداية المؤتمر الصحفي قبل مباراة مودرن فيوتشر في تقديم واجب العزاء لأسرة محمد مدحت المعد البدني للفريق، الذي توفي مؤخراً، مشيرا إلى أنه كان شخصاً رائعاً ومميزاً، وأتقدم بخالص التعازي لعائلته وأصدقائه.

وتابع المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" الطريقة التي أنظر بها للمباراة كأننا بين الشوطين، والشوط الأول انتهى والثاني سيكون غداً".

وأضاف جوميز:" وفاة محمد مدحت كان موقفاً صعبا بالنسبة لنا، وعلمنا بالخبر قبل انطلاق مران الخميس بدقائق قليلة، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا وأن نحقق البطولة من أجل روح محمد مدحت".
وتابع المدير الفني :" الفريق استعد للمباراة بشكل جيد، وعلينا أن نقاتل من أجل حسم التأهل للدور نصف النهائي للاستمرار في المنافسة بقوة على اللقب".
وفيما يخص توظيفه للتونسي حمزة المثلوثي في مركز المساك قال :" المثلوثي يمتلك قوة وسرعة كبيرة والدفع به في مركز المدافع مناسب له ولإمكانياته الفنية، وهو يؤدي بشكل جيد في هذا المركز".
وعن غياب محمد صبحي عن لقاء الغد قال:" لدينا حارس غائب ولكننا نمتلك 3 حراس آخرين، وصبحي قام برد فعل معيم خلال التدريبات مما تسبب في إصابته وهو غير جاهز للقاء".
واختتم المدير الفني قائلا:" الأسبوع الأخير كان صعباً بسبب الإصابات لاسيما بعد تعرض يوسف أوباما لكسر في الفك وموعد عودته غير محدد حتى الآن ، وسنعود للطبيب أولاً وبعدها سيتم حسم موقفه".
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها غداً الأحد باستاد القاهرة.
جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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