تصريحات نارية من عمر جابر قبل مواجهة فيوتشر بالكونفيدرالية

أكد عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن محمد مدحت المعد البدني للفريق كان صديقاً للاعبين والجهاز الفني، وكان شخصية جميلة وهادئة، رحمة الله عليه.

وقال عمر جابر في المؤتمر الصحفي قبل لقاء مودرن فيوتشر: "نتيجة مباراة الذهاب بفوز الزمالك من الممكن أن تعطي انطباعًا أن الأمر انتهى، ولكننا نواجه منافسًا قويًا ونحترمه بشدة".

وأضاف اللاعب قائلا: "نستعد بقوة من أجل اللقاء، والجميع في حالة تركيز من أجل تحقيق الفوز في مباراة الغد وحسم التأهل للدور نصف النهائي".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، المقرر لها غداً الأحد باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.