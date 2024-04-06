حزب الله يعلن إسقاط ‏مسيرة إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية

أعلن الجناح العسكري، لحزب الله اللبناني، مساء اليوم السبت، تمكن قواته من إسقاط طائرة ‏مسيرة مسلحة إسرائيلية من نوع "هرمز 450" فوق الأراضي اللبنانية.

وقال في بيان، اليوم، أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، قام ‌‏‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:50) من مساء يوم السبت 06-04-‌‏2024 بإسقاط طائرة ‏مسيّرة مسلحة للعدو من نوع هرمز 450 فوق الأراضي اللبنانية".

وفي وقت سابق، استهدف حزب الله موقع ‏جل ‏العلام، بصواريخ بركان، بينما قام الاحتلال بنشر جنوده تحسبا منه لأي استهداف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.