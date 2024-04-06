حزب الله يعلن إسقاط ‏مسيرة إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية

أعلن الجناح العسكري، لحزب الله اللبناني، مساء اليوم السبت، تمكن قواته من إسقاط طائرة مسيرة مسلحة إسرائيلية من نوع "هرمز 450" فوق الأراضي اللبنانية.
وقال في بيان، اليوم، أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:50) من مساء يوم السبت 06-04-2024 بإسقاط طائرة مسيّرة مسلحة للعدو من نوع هرمز 450 فوق الأراضي اللبنانية".
وفي وقت سابق، استهدف حزب الله موقع جل العلام، بصواريخ بركان، بينما قام الاحتلال بنشر جنوده تحسبا منه لأي استهداف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.