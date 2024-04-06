برلماني: كلمة الرئيس باحتفال ليلة القدر تؤكد موقف مصر برفض العدوان على غزة

قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية ليلة القدر، بخصوص قطاع غزة، أكدت مُجددًا أن مصر متضامنة تمامًا مع أهل غزة وأنها لا تتوانى عن بذل الجهد، من أجل إيقاف القتال.

ولفت عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن مصر في طليعة دول العالم التي تدافع عن القضية الفلسطينية وقد ساهم موقفها الجاد والقوي في تحول موقف أغلب دول العالم والولايات المتحدة لإدانة اسرائيل والطلب منها فورا وقف القتال والعدوان على غزة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى تأكيد الرئيس السيسي، خلال كلمته أن مصر لن تتوانى في جهود وقف القتال في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات إلى القطاع، وحتى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة لإقامته دولته المستقلة على 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد نائب الاسكندرية، هذه رسالة واضحة تمامًا من مصر بموقف قيادتها تجاه الأوضاع في غزة، لافتا إلى أن مصر كذلك صاحبة أكثر من 80 % من جملة المساعدات التي دخلت القطاع ولا تزال طوال 6 أشهر.

واختتم النائب الصافي عبد العال، بالقول إن موقف مصر القوي خلال هذا العدوان أرسل رسالة قوية للعالم بضرورة وقفه وخطورة التهجير وأعمال الإبادة الجماعية بالقطاع.