مارك زوكربيرج يتخطى ثروة إيلون ماسك للمرة الأولى منذ 2020

استطاع مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Meta" تجاوز ثروة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات تسلا وX وسبيس إكس، وذلك لأول مرة منذ عام 2020.

وأصبح مارك زوكربيرج، ثالث أغنى شخص في العالم على مؤشر بلومبرج للمليارديرات بثروة تبلغ 187 مليار دولار، بينما جاء إيلون ماسك بثروة تبلغ 181 مليار دولار.

ويأتي تراجع إيلون ماسك - الذي احتفظ لفترة طويلة بلقب أغنى شخص على الكوكب - بعد تراجع كبير لإيرادات شركته تسلا في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يمثل أول انخفاض في مبيعات الشركة على أساس سنوي منذ ما يقرب من 4 سنوات.

وشهدت أسهم شركة تسلا تراجعًا بأكثر من 7% في التعاملات عقب إعلان تفوق زوكربيرج ، كما كان سهم الشركة قد تراجع بأكثر من 34% منذ بداية عام 2024.

وجاء مؤسس أمازون، جيف بيزوس في المركز الثاني بثروة تبلغ 207 مليارات دولار، ويحتل بيرنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة LVMH، المركز الأول بثروة قدرها 223 مليار دولار.