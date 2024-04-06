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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال ودهس.. شرطة الاحتلال تفرق تظاهرات تل أبيب بالقوة

صدى البلد

فرقت الشرطة الإسرائيلية، المتظاهرين الذين وصلوا إلى زاوية شارع أرلوزوروف وشارع بلوخ في العاصمة تل أبيب، حيث خرج الكثيرون إلى الشوارع وأعاقوا حركة المرور، للاحتجاج على حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، تم تفريق المظاهرة بالقوة، وتم اعتقال أربعة متظاهرين، فيما تم دهس رجل مسن عبر حصان شرطة.

وبالتزامن مع خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرات مناهضة للحكومة بتل أبيب وحيفا، تم تنظيم مسيرات أصغر في جميع أنحاء البلاد، يصل مجموعها إلى عدة آلاف أخرى.

وفي قيسارية، طالب المتظاهرون بإجراء انتخابات جديدة ودعوا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة،

واعتقلت الشرطة شخصا واحدا على الأقل بالقرب من مقر إقامة نتنياهو الخاص. 

الشرطة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

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