وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يشهد نهائي الدورة الرمضانية لكرة القدم

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية نهائى الدورة الرمضانية والمقامة بمركز شباب السادات ببنها مساء اليوم السبت 7 أبريل الجاري وسط أجواء احتفالية وحضور كثيف من الجماهير وأعضاء المركز ، بين فريق أكوا وفريق القائد والكتيبة.

وشارك فى الدورة 33 فريقا بإجمالي 330 لاعبا تم تقسيمهم إلى مجموعات بنظام دورى من دور واحد ثم خروج المغلوب وصولا للمباراة النهائية، والتى انتهت بفوز فريق القائد والكتيبة بكأس البطولة ، وفى الختام تم توزيع الجوائز والدروع التذكارية على الفائزين، وجوائز مالية قيمة باجمالى مبلغ 15 ألف جنية بواقع 2000 جنية للمركز الثالث ، 5000 المركز الثاني ، 8000 المركز الأول بالإضافة لتكريم قدامى اللاعبين والجروبات الاعلامية ببنها.

وفى كلمته وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الشكر لإدارة المركز على التنظيم الجيد ، مشيرا إلى أن ملف الأنشطة الرمضانية يلقى اهتماما كبيرا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذى قد وجه لإعداد ملف أنشطة مكثفة لاستيعاب النشئ والشباب والأعضاء داخل مراكز الشباب خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

وفي وقت سابق، أشار الصبروط أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية قد أعدت برنامج أنشطة متكاملة ومكثفة لتتناسب مع كافة الشرائح والفئات العمرية فى كافة مجالات الأنشطةالمختلفة ومن بينها كرة القدم اللعبة الشعبية الاولى ، والتى تحظى باهتمام كبير خاصة خلال شهر رمضان الكريم ، والتى شهدت إقبالا كبيرا حيث شاركت جميع مراكز شباب القليوبية بتنفيذ وتنظيم دورات رمضانية فى كرة القدم وصل عدد مستفيدين بها لأكثر من 25 ألف لاعب على مستوى المحافظة بالإضافة للدورات التى تنفذها الأندية الرياضية، وتم تنفيذ الدورات وسط أجواء احتفالية وتجمعات شبابية كبيرة.