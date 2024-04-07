برلماني: كلمة الرئيس بإفطار الأسرة المصرية دفعة قوية للحوار الوطني

أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إقامة إفطار الأسرة المصرية كل عام يؤكد مدى إحساس الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمواطن البسيط، خاصة أن إفطار الأسرة المصرية هو نموذج مصغر للمجتمع المصري بكل أطيافه وفئاته وتنوعه السياسي والاجتماعي، لافتا إلى أن الرئيس السيسى دائما ما يشير في كل مناسبة إلى أهمية الحوار الوطني وضرورة استمرار حالته التي أدت إلى فتح نوافذ كثيرة وهو ما يضع مسئولية كبيرة على المشاركين في الحوار، خاصة أن الحوار الوطني في مرحلته الثانية سيكون أمام مهمة كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف "اللمعي"، أن الحوار الوطني ما كان يكتب لها النجاح لولا الدعم الرئاسي المستمر، بجانب حرص وإخلاص القوى المشاركة في جلسات هذا الحوار وذوي الشأن وإدراكهم العميق بقيمته، وإيمانهم الحقيقي بأن الانفتاح والمناقشة أدوات تبني ولا تهدم، وأن الخلاف فى الرأي لا يفسد أبدا للوطن قضية، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي باستمرار الحوار الوطني يستهدف تحقيق نتائج إيجابية لدعم الدولة المصرية في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن رسائل الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مهمة للغاية وتحمل دلالات بضرورة أن يكون الشعب المصرى على قلب رجل واحد، وتؤكد إيمان الرئيس السيسي الشديد بأهمية وحدة الصف المصرى لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة مع تأكيد الرئيس السيسي بأن أي حاكم يستمد قوته من شعبه، وأن هناك ضرورة بأن يكون الشعب المصرى على قلب رجل واحد في دعم وطنه، كما ركزت كلمته على أهمية الثوابت الوطنية تعلي من شأن المواطن والدولة وتحافظ علي النسيج الوطني.

وأشار "اللمعي"، إلى أن الرئيس السيسي تطرق إلى العوامل الجاذبة للاستثمار التي وفرتها الدولة المصرية، والإجراءات التى اتخذتها لدعم القطاع الخاص وتوطين الصناعة المصرية، وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية، خاصة أن هناك إشارات وملامح مهمة في كلمة الرئيس السيسي على رأسها الحوار الوطني والحديث عن العوامل الجاذبة للاستثمار وتشجيع الدولة للاستثمارات والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والصناعة.