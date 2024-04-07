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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور حسين لبيب ومجلس الزمالك.. اختتام فعاليات الدورة الرمضانية

حسين لبيب
حسين لبيب

اختتمت مساء السبت، فعاليات دورتي نادي الزمالك الرمضانية "المفتوحة والشباب"، التي أقيمت تحت رعاية مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وتوج فريق الكابتن زكي عثمان بلقب الدورة "المفتوحة"، وذلك عقب فوزه على فريق الكابتن سامي منصور بنتيجة 2- 1 في المباراة النهائية، وحل فريق الكابتن حلمي زامورا في المرتبة الثالثة.

وحصد محمد جمال لاعب فريق حلمي زامورا جائزة أفضل لاعب بالدورة، بينما توج محمود سامي لاعب فريق سامي منصور بجائزة الهداف برصيد 11 هدفاً، وفاز حسين دياب لاعب فريق زكي عثمان بلقب أفضل حارس.

وفي دورة الشباب، توج فريق الكابتن حازم إمام الكبير، بلقب الدورة، وذلك عقب فوزه على فريق الكابتن سامي الشيشيني في النهائي بنتيجة 3 - 1، وجاء فريق الكابتن منير حسن في المركز الثالث.

وحصد يوسف حجاج "كاكا" لاعب فريق حازم إمام الكبير جائزة أفضل لاعب بالدورة، بينما توج يوسف ممدوح لاعب فريق حازم إمام الكبير بلقب الهداف برصيد 15 هدفاً، وحصد يوسف سمير لاعب فريق الكابتن سامي الشيشيني بلقب أفضل حارس.

وحرص أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، على حضور اللقاءات النهائية لدورتي "المفتوحة والشباب"، وتسليم الجوائز والميداليات للفرق الفائزة.

ويأتي إقامة الدورة الرمضانية، في ظل توجيهات مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بتنظيم العديد من الأنشطة، وتقديم أفضل الخدمات، لأعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء.

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