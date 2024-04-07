أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة سيدات طائرة الزمالك أمام الأهلي

توج الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري للمرة الـ 40 في تاريخه، عقب الفوز على فريق الزمالك في ثالث لقاءات نهائي بطولة الدوري.
وكتب خالد الغندور لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "سيدات الاهلي بطلا لبطولة دوري الكرة الطائرة بعد الفوز على الزمالك بالمباراة الفاصلة 0/3 🏆"
وأقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وقدم خلالها «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، وظهر بشكل مميز، محققًا الفوز بنتيجة 3-0، بفضل الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبات والتركيز الشديد على حسم المباراة.