عمرو الدردير: ما يحدث في فرق الطائرة بالزمالك عبث

توج الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري للمرة الـ 40 في تاريخه، عقب الفوز على فريق الزمالك في ثالث لقاءات نهائي بطولة ‏الدوري‎.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك: "اللي بيحصل في الطائرة رجال وسيدات في الزمالك عبث، مجلس الإدارة لازم يراجع أوراقه".

وأقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وقدم خلالها «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، وظهر بشكل مميز، محققًا الفوز بنتيجة 3-0، بفضل ‏الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبات والتركيز الشديد على حسم المباراة‎.‎