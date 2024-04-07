مجدي عبد الغني يحتفل بفوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

توج الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري للمرة الـ 40 في تاريخه، عقب الفوز على فريق الزمالك في ثالث لقاءات نهائي بطولة ‏الدوري‎.

وكتب مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "بطلات الدوري يحافظن على الدرع في الجزيرة، سيدات الأهلي يتوجن بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة للمرة الـ 40 في تاريخ النادي، الأهلي فاز على الزمالك 3-0 في المباراة الثالثة الفاصلة من سلسلة Best of 3 لتحديد بطل الدوري."



وأقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وقدم خلالها «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، وظهر بشكل مميز، محققًا الفوز بنتيجة 3-0، بفضل ‏الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبات والتركيز الشديد على حسم المباراة‎.‎