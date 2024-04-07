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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سببت كثافات.. سيارة نقل محملة بإسطوانات غاز تصطدم بسور دائري صفط اللبن

صدى البلد


اصطدمت صباح اليوم الأحد سيارة نقل محملة بإسطوانات الغاز بالسور الخرساني أعلى الطريق الدائري بصفط اللبن مما أدى إلى حدوث تكدس في حركة السير، وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور لمكان البلاغ، لإزالة آثار الحادث، وكشف ملابساته.

ورد بلاغ لغرفة النجدة يفيد وقوع حادث مروري، أعلى الطريق الدائري، اتجاه المريوطية، بالقرب من منطقة صفط اللبن، انتقل على الفور رجال المرور لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة الأولية، اصطدام سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز، بالسور الأسمنتي الخاص بالطريق الدائري، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق.

تم الاستعانة بأوناش المرور، لرفع السيارة، وإزالة آثار الحادث، لإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، والاستماع لأقوال سائق السيارة.

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