عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استنفار لقوات أمن الاحتلال بحثا عن مطلق النار على باص قرية النبي إلياس

من العملية قبل قليل
من العملية قبل قليل

نقلت وكالة “صفا”  الفلسطينية ما ذكرته مصادر عبرية من أن قوات الاحتلال صارت تغلق طريق 55 أمام حركة المرور في الاتجاهين وتفرض طوقًا على قرية النبي إلياس بعد إصابة مستوطنَين في عملية إطلاق نار بالمنطقة.

وذكرت الصحف العبرية أن هناك استنفارا لقوات الاحتلال في موقع عملية إطلاق النار التي وقعت قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

وحول منفذ العملية، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن فلسطينيا مسلحا كمن على جانب طريق 55 قرب مفرق النبي إلياس شرقي قلقيلية وفتح النار على المركبات، فأصاب 2 بجراح بينهم إصابة خطيرة.

وذكرت القناة 7 العبرية، أن طائرات مُسيّرة تشارك في البحث عن منفذ عملية إطلاق النار شرقي قلقيلية.

كما أفادت الأنباء بتجدد إطلاق النار في موقع العملية قرب قرية النبي إلياس شرقي قلقيلية، فيما رصدت طائرة مروحية لجيش الاحتلال تحلق في أجواء المنطقة المحيطة بموقع العملية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

فضيحة مسئول..ماذا حدث لطالبة كلية الزراعة في غرفة حديقة الأسماك بالزمالك |خاص

زكاة الفطر «طعام ولا فلوس».. مفتي السعودية: لا تجوز نقدا.. ودار الإفتاء تحسم

توقعات بتراجعه لـ41 جنيها| مفاجأة بسعر الدولار الآن بعد قفزة الاحتياطي

هل تتعرض مصر لـ العاصفة نهال؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

وداعا رمضان.. موعد عيد الفطر الثلاثاء أم الأربعاء؟ دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

ترشيحاتنا

موعد عيد الفطر 2024.. إجازته الثلاثاء والإفتاء تحدده بعد 33 ساعة

ريان المنيا| استخراج جثمان الشاب طه بعد 6 أيام من سقوطه بالبئر

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

استنفار لقوات أمن الاحتلال بحثا عن مطلق النار على باص قرية النبي إلياس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكافأة امتحانات الدبلومات الفنية| تفاصيل

الشعب هو البطل|«صباح البلد» يكشف عن رسائل السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار المحلات .. مقادير عمل الكحك الدايب بالكوب

الفرق كبير .. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تثير السوشيال ميديا|شاهد

ماذا يحدث إذا لم تشحن سيارتك الهجينة؟

بعد غلاء أسعار المنازل.. سكان مدينة ينتقلون للعيش داخل سياراتهم

فيديو

مخلوقات غريبة .. فيديو يصدم المتابعين لفاكهة الفراولة تحت المجهر |شاهد

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ