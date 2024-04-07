استنفار لقوات أمن الاحتلال بحثا عن مطلق النار على باص قرية النبي إلياس

نقلت وكالة “صفا” الفلسطينية ما ذكرته مصادر عبرية من أن قوات الاحتلال صارت تغلق طريق 55 أمام حركة المرور في الاتجاهين وتفرض طوقًا على قرية النبي إلياس بعد إصابة مستوطنَين في عملية إطلاق نار بالمنطقة.

وذكرت الصحف العبرية أن هناك استنفارا لقوات الاحتلال في موقع عملية إطلاق النار التي وقعت قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

وحول منفذ العملية، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن فلسطينيا مسلحا كمن على جانب طريق 55 قرب مفرق النبي إلياس شرقي قلقيلية وفتح النار على المركبات، فأصاب 2 بجراح بينهم إصابة خطيرة.

وذكرت القناة 7 العبرية، أن طائرات مُسيّرة تشارك في البحث عن منفذ عملية إطلاق النار شرقي قلقيلية.

كما أفادت الأنباء بتجدد إطلاق النار في موقع العملية قرب قرية النبي إلياس شرقي قلقيلية، فيما رصدت طائرة مروحية لجيش الاحتلال تحلق في أجواء المنطقة المحيطة بموقع العملية.