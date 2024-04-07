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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إعلان جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 التيرم الثاني .. تفاصيل وصور

جدول امتحانات الشهادة
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

أعلنت مديريات التربية والتعليم في عدد من المحافظات عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها غير مسئولة عن إعداد وإعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني  بشكل موحد على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني يتم إعلانه في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بعد اعتماده من المحافظ حسب ظروف كل محافظة، بما لا يخالف المواعيد المحددة من وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة التيرم الثاني

وحتى الآن لم تعلن مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة الترم الثاني، حيث تنتظر اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة.

وبمجرد اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة الترم الثاني من محافظ القاهرة، سوف يتم إعلانه في بيان رسمي على الصفحات الرسمية لمحافظة القاهرة ومديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 التيرم الثاني

لم يتم اعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني إلا في 5 محافظات حتى الآن وهي محافظات: الغربية - المنوفية - دمياط - الدقهلية - الاسماعيلية.

جاء إعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  في المحافظات الخمس المذكورة، على الصفحات الرسمية لمديريات التربية والتعليم في كل محافظة بعد اعتماده رسميا من كل محافظ في محافظته.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 

وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، راعت مديريات التربية والتعليم أثناء إعداد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بداية من يوم 8 مايو 2024 وحتى يوم 23 مايو 2024 ، وذلك مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، سيتم مراعاة الآتي فيها:

  • استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب.
  • مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية “هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية”.
  • التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا.
  • مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.
  • التدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني الشهادة الإعدادية الاعدادية الاعدادية 2024 جدول امتحانات

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