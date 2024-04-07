عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تشكيل رؤساء الصحف الجدد.. فرحات بالأهرام وعفيفي بأخبار اليوم ولطفي بدار التحرير

صدى البلد


أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عن حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية، جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٧ برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وبحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية والدكتور احمد مختار وكيل الهيئة والأساتذة وليد عبد العزيز وسامح عبد الله واسامة أبو باشا والشيماء عبد الاله أعضاء الهيئة والاستاذة مروة السيسي امين عام الهيئة.
وكان عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة قد اعلن عن أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدا أهمية الدور التثقيفي و التنويري الذي تلعبه المؤسسات كاحد اهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية واحد أعمدة الدولة الرئيسية. وان التغيرات جاءت ضخا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة القادمة وتوجه الشوربجي بخالص التهنئة للجميع، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم ومؤكدا على دعم الهيئة المتواصل لهم، كما توجه بالشكر للقيادات السابقة على ما بذلوه عن جهد خلال فترة توليهم المسئولية.
وقد شملت حركة التغييرات الصحفية الأسماء الاتية:

الشرق-(2)
الشرق-(2)
القومية
القومية
المعارف
المعارف
دار-الهلال
دار-الهلال
روزا
روزا
الجمهورية
الجمهورية
الاخبار
الاخبار
الاهرام
الاهرام
Screenshot_٢٠٢٤٠٤٠٧_١٢٣٦٤٩_Samsung Internet
Screenshot_٢٠٢٤٠٤٠٧_١٢٣٦٤٩_Samsung Internet
Screenshot_٢٠٢٤٠٤٠٧_١٢٣٦٣٦_Samsung Internet
Screenshot_٢٠٢٤٠٤٠٧_١٢٣٦٣٦_Samsung Internet

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

بشرى سارة.. رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه رسميا

بأسعار مخفضة.. الزراعة تطلق سيارات منافذ البيض المتحركة| كم يبلغ سعر الكرتونة؟

ترشيحاتنا

الهيئة العامة للاستعلامات: مصر ترفع عدد شاحنات المساعدات لغزة 300 يوميا

سنحاسب المعتدين.. خارجية إيران: استهداف القنصلية في دمشق تم بمقاتلات وصواريخ أمريكية

وزير الرياضة السابق عن أزمة صلاح وحسام حسن: مصر أكبر من الاتنين

الأرقام تعكس جهد الدولة.. القاهرة الأخبارية ترصد حصيلة المساعدات عبر معبر رفح

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد

رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة لـ6000 جنيه.. اعرف موقف القطاع الخاص| والتطبيق في هذا الموعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافتة.. دينا الشربيني تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام |شاهد

سمّم الكلبة وأبناءها| فرد أمن "أكلوا البني آدمين الأول".. ماذا حدث؟

كاجوال مختلف.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها .. شاهد

وصفات آخر رمضان.. طريقة عمل البطاطس بالخل والثوم

فيديو

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المصداقية.. حسن شاكوش يعتذر للجمهور ويعلق على إلغاء حلقة رامز جاب من الآخر

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

الكيلو وصل كام؟ .. تراجع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ