تشكيل رؤساء الصحف الجدد.. فرحات بالأهرام وعفيفي بأخبار اليوم ولطفي بدار التحرير



أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عن حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية، جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٧ برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وبحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية والدكتور احمد مختار وكيل الهيئة والأساتذة وليد عبد العزيز وسامح عبد الله واسامة أبو باشا والشيماء عبد الاله أعضاء الهيئة والاستاذة مروة السيسي امين عام الهيئة.

وكان عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة قد اعلن عن أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدا أهمية الدور التثقيفي و التنويري الذي تلعبه المؤسسات كاحد اهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية واحد أعمدة الدولة الرئيسية. وان التغيرات جاءت ضخا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة القادمة وتوجه الشوربجي بخالص التهنئة للجميع، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم ومؤكدا على دعم الهيئة المتواصل لهم، كما توجه بالشكر للقيادات السابقة على ما بذلوه عن جهد خلال فترة توليهم المسئولية.

وقد شملت حركة التغييرات الصحفية الأسماء الاتية:

الشرق-(2)

القومية

المعارف

دار-الهلال

روزا

الجمهورية

الاخبار

الاهرام

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