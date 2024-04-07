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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حماة الوطن: طفرة في قطاع الصحة منذ تولي السيسي.. والمصريون ينتظرون المزيد

د. زياد الأمير،
د. زياد الأمير، رئيس لجنة الصحة بالجيزة لحزب حماة وطن

أكد د. زياد الأمير، رئيس لجنة الصحة بالجيزة لحزب حماة وطن، أن هناك طفرة تحققت في المنظومة الصحية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الـ"10 سنوات" منذ توليه المسؤولية، سواء ما يتعلق بمبادرات الصحة وتوفير خدمات صحية بشكل أفضل لكل المصريين، وتطوير الخدمات الصحية في المحافظات الحدودية وعلى رأسها سيناء، وهو ما ميز تلك الحقبة التي بدأت بتحديات جديدة مع حلف الرئيس اليمين الدستورية بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونوه الأمير في بيان صادر عنه  بالمجهودات غير العادية التى بذلتها وزارة الصحة بتوجيهات رئاسية للقضاء على قوائم الانتظار من المرضي الذين كانوا يستغرقوا أعوام لإجراء عملية جراحية في المجالات الدقيقة تحديدا فقد تم إجراء اكثر من ٢ مليون عملية جراحية تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة) و هو ما يعد سبق تاريخي في وزارة الصحة والمجال الطبى

وأكد الأمير، أن ارتفاع الإنفاق علي القطاع الصحي أكثر من 5 أضعاف خلال 8 سنوات الماضية، يؤكد أهمية هذا القطاع على الرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات ضخمة تمثل ضغوطاً بالغة الشدة علي موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، حيث جاءت التوجيهات الرئاسية مُلبية لاحتياجات الشعب المصري، وبالمضي في زيادة المخصصات الموازنية للقطاع الصحي علي نحو يمكن الدولة من تحسين بيئة العمل للأطباء وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الأمير، أنه رغم التطور، إلا أن هناك الكثير الذي ما زال ينتظره المصريون من القطاع الصحي سواء ما يتعلق بالتطوير والاهتمام بالمستشفيات الحكومية، وزيادة قرارات العلاج على نفقة الدولة لمن يتعثر علاجهم.

واختتم رئيس لجنة الصحة بالجيزة لحزب حماة وطن، بتقديم التهنئة للرئيس السيسي بأداء اليمين الدستورية لولاية جديدة وللشعب المصري، مؤكدا أن الرئيس يحمل آمال وطموح وأحلام المصريين ويضع مصر وأمنها وشعبها نصب أعينه، داعيا كافة فئات وأطياف الشعب المصري إلى وحدة الصف والاصطفاف خلف الرئيس السيسي لاستكمال البناء والتنمية والتعمير وجني ثمار المشروعات الكبرى، وأيضا للحفاظ على استقرار الوطن وسلامة أراضيه.

حماة وطن السيسي عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الصحة

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