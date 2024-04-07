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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لكل مجتهد نصيب.. أول تعليق من كزبرة على منتقدي صوره بالجامعة الأمريكية

كزبرة
كزبرة

نشر مؤدي المهرجانات كزبرة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يرد فيه على الهجوم الذى تعرض له بسبب صور تكريمه فى الجامعة الأمريكية.

وقال كزبرة فى منشوره : البوست ده في ناس كتير عمله شير عليه وزعلانين اني بتكرم ومش حبين إني أتكرم وإن في ناس أكتر مني تستحق .. أولا أنا أقل خلق الله وفعلا في ناس اكتر مني بكتير تستحق بس أنا مش عايزك تحكم عليا من بعيد أو إن أنا شخص تريند وجت معايا صدفة".

وأضاف كزبرة: "أنا راجل اجتهدت وتعبت واتظلمت كتير اوي ومكنتش بيأس وكنت حاطط ربنا طول الوقت قدام عنيا وكنت عارف إن هيجي يوم وربنا هيفرجها وهيعوضني والحمدلله حصل ورضي ربنا عليا كان اكتر مكنت اتوقع".

وأوضح كزبرة: "وفعلا لكل مجتهد نصيب وأنا اجتهد فليه في ناس مستكتره عليا الفرحة وطول الوقت شايفين إني شخص مستهلش اي حاجة عامةً ربنا يسامح اي حد بيقول عليا كلمة مش صح وربنا يدي كل واحد علي قد نيته وان شاء الله الفترة الجاية هتكرم في كل أنحاء العالم".

وأخيرًا أنهى كزبرة منشوره بنصيحة: "وبس نصيحة مني لكل بني ادم فاضي ومركز مع غيره اتمني تركز مع نفسك وفي شغلك وحب الخير لغيرك وصدقني محدش هياخد رزقك بس انت اجتهد وحب عملك وارضى بالمكتوب".

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